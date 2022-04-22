《私立高級中等以上學校退場條例》三讀條文，允許遭列專案輔導的學校，可轉型發展文化或社福事業，若未完成才需停辦、解散。對此，時代力量立委邱顯智表示，辦到倒閉的學校，現在還允許可以變成長照社福機構繼續牟利，這根本是逃生條款，「學校辦倒開長照，這是什麼樣的道理？」

立法院今三讀通過《私立高級中等以上學校退場條例》，邱顯智指出，條例第二十四條規定，遭主管機關公告列入「專案輔導學校」者，得於公告日起算2年內，向主管機關或學校法人主管機關申請改制、與其他學校法人或學校合併，或停辦後改辦其他教育、文化或社會福利事業。

邱顯智說，這項規定，等於是讓已經辦學辦到倒的學校，還可以轉成長照跟社福機構繼續牟利，這一直被外界詬病為「逃生條款」。他認為，有問題的私校財產，應屬公共議題，牽涉到公共的利益，如果把學校辦倒了，卻還可以繼續開長照，這是什麼樣的道理。

時代力量立委陳椒華也抨擊，該條例第二十四條就是「假退場、真圖利」，最後卻還是通過了，這等於允許辦倒學校可以改辦其他事業，繼續擁有龐大校產，立法結果是不盡人事。

國民黨立委林奕華則指出，此次立法有多項缺失，第一是私校退場機制排除《私校法》七十四條有關學校法人解散清算後要如何處置，這是違法違憲；而教師慰問金要等學校全數停招才發放，沒能設身處地替教師著想，讓提早退場的人情何以堪。

林奕華進一步指出，此次私校退場立法過程，主導修法的是「技職司」而非「高教司」，可以看出教育部心中設想會退場的學校已經是那些；然而，廣設大學是高教政策的開端，這是民進黨首次執政時的錯誤政策，錯已在先，又不願意好好善後，此次條例的通過，代表私人興學將不再被鼓勵，也預料退場的幾乎都會是技職教育，這個缺口該如何補上，政府必須思考。

國民黨立委李德維也表示，私校退場條例的設置，是該協助私校退場，但是當學校對於本身權益、做法仍有想法的時候，應該給予救濟管道。因此，針對審議會認定退場的學校，應賦予學校法人得向法院提起行政訴訟，經申請暫時處分時，學校主管機關應立即停止執行。

李德維說，就像過去教育部勒令解散康寧大學的董事會，但透過司法救濟與補助，康寧大學董事會又恢復權益。因此，條例最後未能賦予校方司法救濟管道，確實相當可惜。

但民進黨立委吳思瑤回應，國民黨才是廣設大學政策的元兇，今天是民進黨勇於承擔、勇於任事，才會推動私校退場條例，協助退場，今天不做明天會後悔，請在野黨不要再拿這些藉口阻止私校退場。

民進黨立委張廖萬堅也說，法案雖然不完美，但表達了政府要面對處理問題的決心，不僅增加保障，也減少衝擊，讓校產處理更公益。

民眾黨立委邱臣遠表示，條例審查迄今已超過1年，反映條例的爭議性。然而，近年陸續有私立大學及中學無預警停招、停辦，董事會傳出弊案，經營團隊將校產挪作他用，學校退場造成許多經濟弱勢家庭被迫中斷學習生涯，也衝擊教職員的工作權，因此，期盼條例通過後能真正捍衛學生的受教權。