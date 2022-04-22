嘉義市今天新增2名新冠肺炎確診個案，分別是案44641居家隔離採檢陽性、案44642在4月17日時參加大甲媽遶境活動，19日開始出現發燒等症狀，21日採檢確診。市府呼籲，市民盡量避免參加會接觸不特定人士的大型活動，並在今天啟動「居家照護關懷中心」。

案44641是10歲以下孩童，是案33747親密接觸者，4月13日被匡列為居家隔離者，4月19日開始出現發燒症狀，4月20日採檢PCR陽性確診，無公共場所活動足跡。案44642為20多歲男性，4月17日參加大甲媽祖繞境，4月19日開始出現發燒、身體不適及食慾不振等症狀，因此均於家中休息未出門，餐食部分皆為室友代買，4月20日發燒症狀仍未緩解，4月21日前往台中榮民總醫院嘉義分院急診就醫採檢PCR陽性確診，衛生局匡列2名居家隔離者，採檢為陰性。

市長黃敏惠表示，新冠肺炎疫情已延續2年，台灣防疫邁入「正常生活、積極防疫、穩健開放」的「新台灣模式」，本土確診數雖增加，但99.6％以上確診者均為輕症或無症狀，為加強防疫相關機關縱向、橫向聯繫，除對於居家檢疫及居家隔離對象追蹤管理外，亦加強確診者居家照護的關懷量能，設置嘉義市COVID-19居家照護關懷中心，由衛政、民政、社政、警政、建設、環保、交通、觀光新聞處、消防局及智慧科技等局處組成。

黃敏惠指出，關懷中心結合生活關懷及健康照護服務項目，除持續對居家檢疫及居家隔離對象追蹤管理外，更重要的是對確診者居家健康照護；健康照護再區分為醫療服務及個案追蹤關懷，由衛政結合醫療、藥政提供健康關懷照護；生活關懷服務項目，包括安心防疫包派送、隔離垃圾清運、心理諮詢服務、寵物照顧需求、防疫專車接送、防疫旅館安置、弱勢家戶協助及其他緊急事項。