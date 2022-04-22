馬東石在《犯罪都市2》兇猛加倍。（車庫娛樂提供）

韓國動作片經典《犯罪都市》2017年在韓國上映時，創下688萬觀影人次的佳績，成為韓國限制級電影票房季軍，時隔5年推出續集《犯罪都市2》，今（22日）舉辦全球記者會，馬東石、孫錫求、崔貴華、朴志煥帥氣出席，馬東石這次不僅主演擔任製作與企劃，該片也是他拍完《永恆族》後，回韓國拍的第一部片，他說：「能夠拍續集真的很不容易，謝謝大家支持，知道很多人在等待，我們也和大家一樣非常期待，如果你們對於新冠肺炎已經非常疲倦，希望你們能拋開一切的不愉快，跟家人、朋友一起進戲院欣賞這部電影。」

《犯罪都市2》延續上集故事，描述掃蕩加里峰洞任務後過了4年，衿川刑警隊前往越南引渡逃走的嫌犯，「怪物刑警」馬錫道（馬東石 飾）和全日萬組長（崔貴華 飾）發現在當地的嫌犯十分可疑，得知其背後有個凶惡殘暴的主使者姜海相（孫錫求 飾）。馬錫道和衿川刑警隊奔走於韓國和越南兩地，開始緝捕這位史上最壞的傢伙。導演李相龍也透露，原本預計2020年到越南取景，沒想到疫情突然爆發，只能先在韓國搭景讓演員拍攝，導演與部分工作人員飛到當地拍完空景，回國後再以CG後製合成大家將在電影中看到的畫面。

飾演「怪物刑警」的馬東石繼續展現強而有力的拳頭痛擊壞人，他提到這次動作戲又更加升級，「因為我學拳擊很久了，所以主要都是拳擊動作戲，還加上了刑警壓制犯人的一些護身術。這次也需要柔道技術，因此我也跟我很好的一位格鬥選手弟弟金東炫學了一些柔道技術用在本作中，大家看了應該會樂在其中！」另外，首集中演員們的即興演出造成許多話題，續作中是否會再出現？馬東石也說「之前大家以為的臺詞其實是即興演出，以為即興演出的其實是臺詞，這次續作應該也會有同樣狀況！」

新加入的孫錫求（前譯：孫錫久）說「拍攝時其實沒什麼壓力，但預告出來後又看了留言就有了，突然有了真實感，因為前作太成功了，我是續作新出現的角色。」片中他雖是大反派，但面對馬東石時卻很緊張，「我們雖然沒有太多對手戲，但馬東石前輩很常站在後面看我演戲，這讓我十分緊張，還問導演『我現在很緊張，該怎麼辦？』好像有種想證明給他看的感覺，他也是製作人嘛，每次看到他站在螢幕前，就會覺得一定要好好表現給他看，我當時真的滿害怕的，但和前輩對戲時又很自在。」馬東石聽完驚訝喊「我還真的不知道（他在發抖），現場看起來很正常啊」，並大讚「我覺得他對自己的角色掌握得很好，做了很多努力！這雖然是我第一次和他演戲，但我覺得他和大家的默契很好！」

上集由尹啟相飾演的反派哈爾濱黑道「張謙」讓人印象深刻，在釋出的預告與片段中，也可看出孫錫求對於外型造型上下足功夫，不僅理了平頭，還留了鬍子，服裝跟刺青也都相當考究。他說：「和導演、工作人員光是定裝就定了快7、8次，髮型、紋身等等都試了很多種。」所幸成果非常令人滿意。不僅如此，孫錫求分享，「事先還聽說其他演員為了和馬東石前輩對戲，通常都會增重10公斤左右，這樣畫面看起來會比較好。我自己試過後覺得很難，拍攝時要維持下去也很辛苦。」馬東石也形容尹啟相如果是「老虎」，那《犯罪都市2》的孫錫求就是「獅子」了。

記者會上眾人被問到「韓國官方在愚人節的時候釋出了一款食物海報，演員會以什麼食物形容自己的角色呢？理由是什麼？」崔貴華表示，自己的角色就像「醃黃蘿蔔」，他說：「如果把它丟到牆壁上的話，會黏得牢牢的喔！」朴志煥則覺得自己的角色很像「泡麵」，他說：「能自在地吃，隨時都能吃，隨便吃都可以。」孫錫求則形容「姜海相」是大家想避開的角色，所以覺得很像「臭豆腐」或「醃魟魚」；馬東石則表示：「『馬錫道』就像是『麻辣燙』般的人物，會給觀眾火辣辣的感覺。我本人則像是泡麵一樣，理由跟朴志煥一樣！」該片5月20日（五）在台上映。