屏東市民生國小圖書館，舒適閱讀空間成了提高借閱率的關鍵。（林和生攝）

擁有最美森林圖書館之稱的屏東總圖，修復完成後成為屏東新地標，屏東市民生國小日前利用閒置空間，仿造總圖打造的全新圖書館，由於環境舒適，加上豐富藏書，成了學生下課時間首選休憩、閱讀的好所在。

屏東總圖保留過去建築輪廓，由舊建築翻新，重新梳理空間秩序，在既有建物架構中，重新串起圖書館與城市、地方記憶之間的關係，轉化為貼近民眾生活的公共場域，日前更獲得被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎。

民生國小校長洪嘉宏表示，美輪美奐的總圖讓人印象深刻，加上學校原本圖書館老舊、漏水，且僅一個教室空間，稍嫌不足；於是就以總圖為發想，爭取縣府補助180萬元，加上校款50萬元，從防水工程做起，將原本閒置禮堂重新改造。

100坪大的空間，開幕首日隨即造成轟動，學生造訪無不發出驚嘆聲，直呼「真的太美了」，裡頭或坐或躺的舒適閱讀空間，共2萬冊藏書，且每學期皆固定購置新書，校方更安排每班每周都有固定閱讀課程，成為學生最期待的日子。

洪嘉宏說，內部設計融入學校發展的小提琴課程，書桌前的窗戶也仿造機艙，坐在前面彷彿就像搭乘飛機，藉此傳達透過閱讀就能環遊世界的想法。

圖書館整修完成後，由全校師生票選命名，取名作「文青閣」。師長坦言，近期借閱率提高許多，學生也更願意踏入這書香空間，五年級楊倪芩表示，自從圖書環境整修完畢，不僅藏書增加且更好找書，這裡絕對是下課時間最好去處。