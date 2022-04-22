3月霪雨導致台南市西瓜著果率不佳，產量大減，隨著產季到來，各地已經陸續採收，根據台南市政府農業局調查，今年產地價每台斤來到17.5元，與去年每台斤9.5元相比，整整漲了1倍之多，創近5年來新高。

台南西瓜產地主要分布在歸仁區、仁德區、曾文溪畔麻豆區、善化區，以及台南與嘉義交界的八掌溪畔學甲區一帶，今年冬天較晚結束，3月初春，冷氣團一波波來襲，雨又下不停。

麻豆種植西瓜的青農黃子誠表示，3月間冷氣團低溫加上大雨，那時正值西瓜的開花結果期，由於西瓜不耐低溫，適合生長溫度在15℃以上，若當氣溫下降至15℃，則生長緩慢。

黃子誠也提到，西瓜耐旱、不耐溼，今年開花期不幸遇霪雨，導致收穫不佳，以往西瓜1顆可長到30台斤重，今年西瓜個頭縮小，只剩18、19台斤重。他35甲的西瓜田，過去採收時，得運100趟才能運得完，但今年只運了40多趟，就全數採完。

2016年初的霸王級寒流及颱風挾帶的雨勢，造成台南西瓜受損嚴重；黃子誠回憶，那年剛開始採收時，產地價每台斤12元，後來更漲到15元；而今年台南西瓜產量也大減，且開盤價已高於2016年的價格，不過有鑑於近來疫情升溫，後續是否看漲，仍得觀察之後的市場需求。

有消費者說，炎炎夏日到來，喜歡買西瓜來透心涼，即使價格貴1倍多，還是會捨得買，畢竟產季只有短短幾個月，不吃可惜。

學甲區公所4月30日下周六將舉辦西瓜節活動，區長張明寶表示，公所推廣當地西瓜不會因減產而喊停，當天有西瓜評鑑、西瓜棋比賽等趣味活動，歡迎大家來參加。