邱偲琹為戲扮屍又濕身。（filmfilm提供）

邱偲琹以為扮屍很輕鬆，沒想到要泡在超低溫的溪水中3個小時。（filmfilm提供）

原民台新創短片《野薊》由金鐘視帝黃遠與人氣演員邱偲琹搭配演出。邱偲琹首度挑戰屍體角色，原以為自己可以很輕鬆地躺著演出，卻沒想到劇情要她違反常理做出有意識的活人動作，搭配特殊傷妝和慘白的唇色，在拍攝現場被大家笑稱簡直像在拍《陰屍路》。平時連聽鬼故事都會嚇到失眠的她，也因為擔心被自己的造型嚇到，所以拍攝期間乾脆都不照鏡子。看完預告後她笑說：「為什麼我這麼恐怖，黃遠卻每一幕都跟偶像劇一樣帥。」

劇中身為協作員的黃遠必須將邱偲琹綑綁起來扛在背上登山，崎嶇難行的山路讓兩人吃足苦頭，不過導演李原僑也打趣兩人的畫面像極了動漫《鬼滅之刃》，黃遠是用木箱背著妹妹的「炭治郎」，而邱偲琹則是背上的「禰豆子」。而邱偲琹比起安全性，更擔心自己的體重讓對方吃不消，不過黃遠有豐富的登山經驗，每一步都讓她非常安心，大讚他貼心又敬業，每個鏡頭拍完都會主動關心她的安全狀況。

該劇拍攝地點走遍桃園三民蝙蝠洞、東眼山森林公園、合歡山武嶺等地，邱偲琹表示和過去室內演出經驗很不一樣，必須配合自然環境改變很多原先準備的角色功課。其中還有一幕遇難的情節，她必須全身浸泡在瀑布下冰冷的溪流中等待救援，長達3個小時的拍攝被她形容為「出道至今最難忘的一場濕身戲」。《野薊》將於4月24日晚間10點30分於原住民電視台首播。