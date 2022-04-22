中信兄弟投手楊志龍21日比賽中遭富邦悍將張進德強襲球擊中右手肘，球團今天更新傷情，楊志龍送醫檢查後無大礙，但手肘有腫脹、瘀青情況，將持續觀察狀況。

楊志龍在第8局接替象魔力投球，連續解決富邦3名打者，他第9局續投，解決范國宸後保送霸帝士，接下來在職棒首度面對昔日好友張進德，沒想到被阿德強襲球打中右手肘退場。

兄弟球團今天表示，「楊志龍昨天比賽中遭強襲球擊中右手手肘，送醫檢查後沒有大礙，但還是有腫脹瘀青，會持續觀察狀況。」