中央公布今新增本土3766例，其中北市有739例。台北市長柯文哲說，北北基桃按照每十萬人口來算，大概都差不多，都有感染，程度上沒有哪個特別嚴重。

柯文哲在疫情記者會說表示，中央公布本土案例是3766例，但也不用太驚慌，都是預料中的事，數目還會增加，北市占了739例，因為是首都生活圈，特別把北北基桃來看，雖然數目不同，按照每十萬人口來算，大概都差不多、都有感染，程度上沒有哪個特別嚴重，以人口數計算都差不多。

柯文哲說，雙北地區拿出看，北部濱海幾個區還算安全，其他人口比較密集的地區密密麻麻，都已經有感染，大概首都生活圈都有相當程度感染，而且跟去年不一樣，去年只有集中萬華地區或萬華相關，現在相當均勻分布。

柯文哲指出，目前居家隔離人數，昨天1.2萬人，今天是1萬4254人，這大概是歷史新高，看一下分布圖，正在居隔的人跟去年比起來很明顯增加，如果以感染人數，已經增加很多人，不過全民已經有80幾％打過疫苗，就算感染，危險度沒那麼高。

柯文哲提醒，如果感染人數一下子太多，「A乘B」就算B不大，但是A太大，乘起來還是相當多，還是要注意，現在清零不可能，目標與病毒共存，只剩一個問題，如何與最低社會成本與病毒共存。