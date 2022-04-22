金門今（22）日再新增2例新冠確診，其中1人屬同一家族6人確診的群聚感染，另有3名親友返台後也確診，整條傳播鏈已累計9人確診，至今共匡列密切接觸者116人，相關疫調仍持續進行中。縣府強調，目前不會輕易重啟機場快篩，周末登場的馬拉松也會在嚴格防疫下照常舉辦。

楊鎮浯縣長直播說明，金門機場不會輕易重啓入境快篩，金門馬拉松賽全面加強防疫。（金門縣政府提供）

楊鎮浯縣長直播說明，金門機場不會輕易重啓入境快篩，金門馬拉松賽全面加強防疫。（金門縣政府提供）

金門縣確診個案足跡。（縣府提供）

金門縣確診個案足跡。（縣府提供）

金門縣確診個案足跡。（縣府提供）

金門縣確診個案足跡。（縣府提供）

金門縣確診個案足跡。（縣府提供）

縣長楊鎮浯下午直播說明，今天新增個案中有1例是昨天最先確診之女性指標個案的50多歲姑姑，Ct值為15.13，目前整個家族共有6人確診，均收治於金門醫院負壓隔離病房中。另該家族最近有8名台灣親友回金相聚，其中3人返台後也確診，他們在金門的相關足跡也已由縣環保局完成清消作業。

今天另有1例確診個案則是40多歲女性，已接種2劑BNT，昨天上午出現喉嚨乾、有痰和頭痛等不適症狀，下午在禾心診所快篩呈陽性，今早再至金門醫院採檢確診，Ct值為12.5。同住的2名小孩首採呈陰性，但基於具有高風險考量，仍安排入住防疫旅館，另匡列密切接觸者3人。

針對鄉親關心的機場快篩，楊鎮浯說明金門機場每日最大的快篩量是300至400人，同時還需中央在台灣機場配合協助，且大前提是台金線航班需壓縮至每天10班以內。在目前鄉親疫苗覆蓋率遠較去年為高，且確診為輕症或無症狀者高達99％左右的情況下，縣府不會輕啟強度極大的快篩措施，但會持續滾動檢討和調整防疫作為，請鄉親不要恐慌。

楊鎮浯並強調，金門國小以下學校的停班、停課標準較中央還高，只要有1名確診，1班停課；有2名確診，全校停課。周末登場的金門馬拉松，台灣跑者只有700多人，比平常每天搭機來金的旅客還少，且一律要打過3劑疫苗，現場也要快篩合格才能參加外，並取消開、閉幕儀式和啦啦隊加油，但鄉親已報名啦啦隊者，原規畫的贈酒照送。