中新網報導，上海市經濟資訊化委主任吳金城22日在上海市新冠肺炎疫情防控新聞發布會直言，本輪疫情對上海的工業經濟運行造成很大影響，3月份產值同比下降7.5％，這是自2020年3月以來的首次下降。第一季全市規上工業總產值增長僅4.8％，增速放緩。

他指出，上海將不斷擴大復工復產企業範圍，滾動推進，以龍頭企業為牽引，以點帶鏈，有序帶動全產業鏈協同復工復產。同時，上海將加強對各類企業、特別是中小企業服務，通過專項政策扶持等，幫助企業共同渡過難關、恢復發展等。

吳金城介紹，本次疫情以來，上海的一些戰略功能類、城市運行保障類、防疫物資類、連續生產類、基礎配套類工業企業，如能源通信、食品日用品、口罩防護服和協力廠商檢測企業等，克服困難、持續運行，一直奮戰在抗擊疫情第一線。在重點產業領域，吳金城指出，上海亟需各兄弟省市的支援，同步推動零組件配套企業復工復產，打通物流通道，共同維護產業鏈供應鏈穩定。

目前，隨著上海正在穩步推進重點工業企業復工復產，「大家都很關心的汽車領域正在逐步恢復生產，上汽集團三家整車廠(上汽乘用車、上汽大眾、上汽通用)、特斯拉均已開始閉環生產，4月19日上汽乘用車、特斯拉第一批整車下線。」吳金城表示，重要上下游零部件企業正相繼開工，相關物流倉儲企業也陸續復工運作，將有力保障全國汽車產業鏈運轉順暢。

上海是重要的國際口岸，也是國內國際產業鏈供應鏈的中心節點。上海市副市長張為表示，4月份，上海港貨櫃輸送量日均仍超過10萬TEU(標準貨櫃)；國際機場入境航班執行率78.7％；浦東機場共保障貨運航班2309架次，日均約100架次；進出港貨量8萬餘噸，日均3500噸左右。

本輪疫情發生以來，貨物通關和運輸的效率有所降低，有些地方出現了物流不暢的現象。張為坦率地指出，物流不暢的程度與疫情發展高度相關。