國民黨竹北市長提名，竹北市代會主席林啟賢 將與林為洲展開「雙林之爭」。（羅浚濱攝）

國民黨新竹縣黨部辦理縣議員和鄉鎮市長黨內提名登記22日最後1天，縣長楊文科陪同議長張鎮榮等18位議員完成登記，湖口鄉出現6搶5，連任的鄉鎮長將獲提名，竹北市長、湖口鄉長及寶山鄉長出現「黨內互打」，縣黨部主委陳見賢表示，將先協調，若不成辦初選民調，也有可能開放競選，預計5月底確定提名人選。

最受矚目的是立委林為洲登記，將與竹北市代會主席林啟賢展開「雙林之爭」。林為洲強調他有信心為國民黨奪回睽違8年的竹北市長，與楊文科縣長合作發揮1＋1大於2的價值。林啟賢表示，相信黨部會協調出最適合的竹北市長人選，他在地方經營很久，會努力向所有市民來請託。

寶山鄉長邱坤桶兩屆任滿轉戰縣議員，將上演「美女與帥哥」之戰，新人徐冬曲勤跑基層，擅長行銷參選理念，縣議員邱振瑋則在地方上深耕多年，雙方各有支持者，若初選實力應在伯仲之間。

湖口鄉長林志華兩屆任滿，縣議員吳淑君和甄克堅都登記湖口鄉長黨內提名，吳淑君布局鄉長多時，已聚集各方支持能量，甄克堅是湖口眷村子弟，有傳統藍軍鼎力相助，實力也不容小覷。

湖口選舉有5席縣議員，因吳、甄兩人要問鼎湖口鄉長，加上縣議員陳？維因助理費案入監，新人備出，有陳？誠、陳德木、萬正英、范振龍、齊占翔及老將吳菊花等6人爭取黨提名。

竹北選區下屆議員席次12望13，爭取提名的有王炳漢、陳凱榮、杜文中、蔡志環、林增堂、吳旭智6名現任議員。關西鎮羅仕琦和

徐瑜新爭取連任提名，若525關西人口餘數比竹北少，議員席次只剩1席，2人已切結將做民調初選。

竹東選區有6席議員，郭遠彰、黃豪杰、上官秋燕、彭余美玲4人是現任，加上新人馮守亮，5人應能順利獲得提名。

其他選舉都只有1登記，新豐張鎮榮，新埔范曰富，橫山張良印，北埔峨眉王辰翔，寶山邱坤桶，芎林劉代洋，平地原住民林秉君，尖石山地原住民劉建民，五峰山地原住民張益生，都將獲得提名。