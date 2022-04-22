中央銀行今天公布，3月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.293％，較2月的1.167％上升0.126個百分點，係因部分銀行承做利率較高的企業貸款案，使週轉金貸款利率上升，加以央行升息效應所致。若不含國庫借款，則3月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.351％，較2月的1.237％上升0.114個百分點。

五大銀行3月新增房貸金額734.8億元，較2月增加325.4億元，今年第一季，五大銀行新增房貸合計1832億元，較去年同期1526億元，增加306億元，年增20%。3月5大銀行新增房貸平均利率為1.378%。

央行表示，3月購屋貸款整批分戶貸款增加，使3月新增房貸金額734.8億元較2月明顯增加。

台銀、合庫、土銀、華銀及一銀等五大銀行合計承做房貸比重，約占全體銀行近四成，一向被視為房市風向球。央行官員指出，觀察整體房市結構，在區域上也有一些變化，過去雙北及桃園相對熱絡的情況，去年以來有轉向中南部的現象。

再看五大銀行新增房貸利率3月較2月上揚0.011個百分點至1.378％。央行官員強調，央行在3月升息，也加速了房貸利率走升。至於3月房貸量的增加，主要是工作天數增加，以及房價居高不下，致使貸款的量較上月呈現上揚。