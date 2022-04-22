經濟部統計，2021年餐飲業總產值逾7000億元，資料顯示其中透過外送、宅配等數位平台的比例達5％，相較於前幾年呈現快速成長，市場規模上看400億元，在疫情下，消費者的餐飲習慣已經出現巨大改變。為協助餐飲業者在疫情年代透過數位力量逆境突圍，91APP*-KY(6741)跨界推出「餐飲電商OMO解決方案」，希望能將成功協助零售業數位轉型的虛實融合OMO方法論導入餐飲業，讓至今未能有效整合全通路會員數據與應用的餐飲業者，加速數位轉型。

91APP產品長李昆謀表示，現今餐飲業面臨最大的挑戰，就是「會員資料破碎」及「數位資源分散」的問題，特別是中大型餐飲集團更是如此，過去並未有一套具高度整合性與規模化的CRM管理方式，當疫情來襲，即便許多餐飲品牌轉向訂餐外帶、外送平台，甚至上架電商經營，但從訂位、外帶、外送、宅配、餐券等，從實體餐廳到線上的各種消費場景、會員數據、系統串接，至今仍然無法有效整合，導致疫情一來，餐廳人潮驟降，線上無法掌握會員熟客溝通，只能透過外送平台等不同渠道尋找新客，營運受到嚴重衝擊。

零售業成功轉型的兩大關鍵，在於建立「D2C品牌直營」及「虛實融合（OMO）的有效營運。李昆謀指出，餐飲業的經營方式，原本就是「直接面對消費者」，具有「原生D2C模式」的優勢，若能將各種消費場景與會員數據整合起來，做到虛實融合經營，將會有很大的成長空間。

李昆謀表示，仰賴高翻桌率的年代已過去，建立「會員流量池」與「數據變現力」是許多零售品牌當前的目標，未來也將會是眾多餐飲品牌的重要目標。國內餐飲集團普遍面臨會員破碎與資源分散的核心問題，有效的全通路整合，以及擁有一套具規模化的營運管理方式，更是中大型餐飲業者的迫切需求。

91APP「餐飲電商OMO解決方案」涵蓋「餐券」、「宅配」、「外帶」、「外送」、「訂位／訂餐」等五大場景整合；官網、APP、LINE、門市、訂位系統（如，inline）等五大通路整合，以及POS、ERP等資訊系統與MarTech、AdTech相關整合；啟動OMO營運、APP優勢、全通路會員經營、數位行銷、數據聯軍（如，SAP）等五大動能結合，盼能協助打造餐飲品牌的「會員流量池」與「數據變現力」。

91APP協助眾多大型零售企業成功數位轉型，在零售OMO與CRM相關服務已具成果，成熟度高。李昆謀表示，希望將91APP在零售業成熟的服務經驗，導入餐飲業，協助加速數位轉型，除了提供餐飲業完整的會員營銷工具，更將協助餐飲品牌達到全通路會員經營，促進會員貢獻度成長。此外91APP積極拓展整合數據聯軍力量，藉由策略合作，協助餐飲品牌發展數位能力，提升線上與門市餐廳消費成效與轉換率。