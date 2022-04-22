「瑞典坦克」山路瘋狂截彎取直惹眾怒。（翻攝自臉書爆料公社二社）

頭文字D太多！有名網友在臉書上傳1部影片與網友分享，他表示有輛瑞典品牌休旅車在某山路間不斷跨越雙黃線行駛，行駛過程中還差點擦撞到1輛機車，以及1輛載運鮮奶的冷凍貨車，讓他不禁在貼文寫下「不會開車，就別出來害人，一直吃對向，差點撞對向來車」；網友見影片也大罵「這開法真令人討厭」、「怕豆腐甩爛」。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1部影片，他看見有輛瑞典品牌休旅車，在某山路間行駛不斷跨越雙黃線，行駛當中還差點撞到1輛機車及1輛載運鮮奶的冷凍貨車，他也在貼文寫下「不會開車，就別出來害人，一直吃對向，差點撞對向來車」。

有名男子拍下有輛「瑞典坦克」在山路間瘋狂的「截彎取直」行駛，讓他怒批「不會開車就別出來害人」。（翻攝自臉書爆料公社二社）

影片一出，網友紛紛留言表示「車主記得檢舉」、「壓線一次一張單嗎」、「他應該是看頭文字D的卡通太多」、「令人捏把冷汗」、「這開法真令人討厭」、「三寶下山了百姓要小心」、「怕豆腐甩爛」、「盲灣吃成這樣有點扯」、「又一個雞腿換駕照的」。

另外還有網友對於該車主的駕駛技術表示「是不是很怕墜崖所以才一直移過去」、「路這麼大條還開不進線內」、「這技術比我阿嬤的還要差」、「左彎吃到對向吃這麼多真的太誇張也太危險了」、「這技術根本就是行動炸彈」。

有名男子拍下有輛「瑞典坦克」在山路間瘋狂的「截彎取直」行駛，讓他怒批「不會開車就別出來害人」。（翻攝自臉書爆料公社二社）

不過也有網友幫車主緩頰，「或許車上有人會暈車，減少灣度，讓乘客舒服點」、「截彎取直，不然休旅車很晃」、「這是避免暈車的開法」、「萬一車上的人暈車了那就會更嚴重的後果」。