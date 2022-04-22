執行署台中分署在5月3日將以「通訊投標」方式拍賣3台車輛，變賣物首見「掃街車」最受矚目。（執行署台中分署提供／陳淑芬台中傳真）

執行署台中分署變賣物首見大型「掃街車」，將以「通訊投標」方式在5月3日舉辦3台車輛拍賣。台中分署22日表示，該車屬於特種車，有領用牌照、公司營業項目有專門用途相關等過戶限制，在2009年出廠、排氣量為7545cc，應買最低價為121萬元以上。

執行署台中分署將在5月3日舉辦3台車輛變賣，包括自用小客車、自用小貨車及少見的行動掃街車各1輛。台中分署表示，此次將以「通訊投標」方式變賣，以郵寄投件投標，除因應疫情減少群聚、降低感染的可能性外，也可不受時間、地點限制及現場干擾，除保護隱私外，應買人也更有充裕時間準備價金，增加應買意願。

最受矚目的是「行動掃街車」，是執行署台中分署自2001年成立以來首見。據了解，該車原屬1家環保公司，公司欠稅高達317萬7942元，包括有營所稅24萬9854元、健保費61萬3849元、廢棄物清理罰鍰23萬元、勞保勞退20萬2098元及牌照稅1萬9600元，而遭查扣變賣。

該掃街車的車型是自用大貨車，出廠年份2009年、排氣量7545cc，車身式樣屬於密封式，車內儀表板顯示的里程數為36萬4379公里，但實際仍待查明，滯欠稅費罰款包括使用牌照稅1萬9600元、燃料使用費10萬7226元。

執行署台中分署提醒，清掃車屬於特殊車種，雖自然人及法人都可投標，依《道路交通安全規則》規定，有特種設備供專門用途的特種車輛，有領用特種車牌照、公司營業項目與專門用途相關性等過戶相關限制，應買人須自行向監理機關查詢備齊。

此外，還有1輛自小貨車，2011年出廠、排氣量為2977cc，應買最低價為28萬元起；自小客車，2016年出廠、排氣量為1800cc、里程數為10萬661公里，應買最低價格為43萬元起。