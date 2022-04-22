22日上午台北市傳出高中職與國中，下周一到五將「停課」線上教學，受到中央關切廣泛討論後，修正為「遠距線上教學演練」；同日下午，基隆市長林右昌在防疫機者會中，接受媒體詢問回應，自己認為高中職與國中較穩定，有問題反而是國小與幼兒園，市政府正在測試線上與實體課程同步進行系統。

林右昌表示，個人認為高中職問題不大，反而是小學與幼兒園需要特別注意，基隆市政府分析，年紀較小學生多在補習班與安親班，協助家長照顧小朋友，空間比較密集，一旦出現確診個案，都會跨學校與班級。

教室與網路視訊同步上課。林右昌說明，市政府目前在思考與測試一種作法，一方面盡可能正常生活與實體教學，如果家長有疑慮，小朋友必須留在家，老師仍可在學校上課，也能藉由視訊方式，讓課程可以在網路同步播放。

林右昌強調，今天已經在某校正在測試，讓老師試教與學生試學，確認系統能不能實際運作，老師在第一線教學會不會有困擾，執行面上有沒有問題，設施設備上是否需要加強補充，實體與視訊上課同學在互動和教學上能不能順暢。

林右昌補充，如果能夠成功解決相關問題，第一線老師與校長園，覺得操作模式能夠運作，未來視狀況嘗試推出，因應新冠疫情不斷持續，確診人數不斷增加時，這是必須採取超前部屬與作法。