1964年由高雄天使唱片灌錄的黑膠唱片《塩埕區長》狂賣23萬張，時任鹽埕區長的郭萬枝被標註為作詞人，曾引起一段不小的輿論風暴。（公視台語台提供）

榮獲2020年金穗獎最佳紀錄片《塩埕區長》即將於本週六電視首播。該片由青年導演盧彥中執導，紀錄早期塩埕風華，他也因此片入圍2018高雄電影節最佳導演。

《塩埕區長》主角郭萬枝先生，出身當地望族名紳，二十多歲便已擔任市參議員，爾後更是連年當選鹽程區長與市議員。在郭萬枝連任三屆區長的1950年代，在政壇可說是叱吒風雲，一時風頭無人能出其右，直到1977年弊案纏身，近三十年的政治生涯才戛然收場。

盧彥中在一次映後座談時分享：「我覺得這部片最難做的地方，它有一個曖昧的界限，那到底在哪裡？我們現在聽這個歌也是，有趣的地方就是它曖昧，如果太露骨反而沒意思了。很多酒家歌很色情，太露骨就很難聽。我們花了很大的努力在怎樣讓它有那個曖昧性、有餘韻，聽了搔得心癢癢，但是又沒有真的露到什麼。」

隨著時光流轉，曾經傳唱千里的風月禁歌〈塩埕區長〉也逐漸褪色，盧彥中透過採集時代見證者們的訪談，用多種視角拼貼出郭萬枝先生的故事，也拍出映照台灣黃金年代的鹽埕風華。《塩埕區長》於4月23日週六晚間9點在公視台語台14頻道電視播出。