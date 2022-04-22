莫子儀於《夢遊的人》音樂劇場，擔任文本及聲音設計。（有享娛樂提供）

金馬影帝莫子儀、鋼琴家黃裕翔、音樂創作人日京江羽人，共同打造的《夢遊的人》音樂劇場，是莫子儀2017年底出版的創作散文集《失眠的人》的延伸，當時他與黃裕翔、日京江羽人將文本結合音樂，打造新型態同名音樂劇場。四年後莫子儀從「失眠的人」升級為「夢遊的人」，將夢遊仙境的「愛麗絲」投射成在地化的「丹尼斯」，融入台灣日常生活中出現的種種環境音，帶領觀眾暢遊台味十足的奇幻異世界。

《夢遊的人》音樂劇場取材童話《愛麗絲夢遊仙境》及《小王子》為概念的音樂與文本創作，邀請擅長空間裝置創作、劇場舞臺及多媒體設計領域的藝術家張暉明擔任導演、視覺統籌、演出設計，呈現夢境般虛實交錯的氛圍。前身為電影院的玉成戲院錄音室作為表演場地，經由錄音師Andy Baker改造，重獲新生成為充滿獨特魅力的錄音室，保留電影院空間結構及音場效果，《夢遊的人》Live Sessions強調音樂的現場性，包括演出當下的音響效果或影像呈現，都會讓觀眾有身歷其境的沉浸體驗。

關於夢遊的主題，主創人員們有夢遊過的經驗嗎？日京江羽人首先表示，「常常在電腦發現一些音樂片段，都還蠻好聽的，但卻一點印象都沒有，合理懷疑是我夢遊時做的。」他開玩笑說連夢遊都在做音樂，也太寂寞了吧！理性的黃裕翔倒是對夢遊沒有特別的幻想，他說如果自己真的會夢遊，「應該還是在做平時會做的事吧。」張暉明沒有夢遊過，但有聽說過家人的夢遊經驗，雖沒親眼看到，還是覺得滿神奇。

莫子儀則說：「我很會說夢話，而且是字正腔圓的夢話，常常會被自己的獨白驚醒。」他進一步透露，小時候倒是有段很清晰的靈魂出竅經驗，「我很清楚感覺自己的靈魂離開了身體，開始四處去遊玩，有時還會瞬間移動去任何想去的地方；天快亮時也會很清晰地看著自己的身體，然後自己的靈魂在空中慢慢躺進身體，等到兩者完全重合時，睜開眼睛就醒來了。但長大後就沒有這樣的經驗了。」《夢遊的人》音樂劇場將於4／30、5／1連續兩晚7時線上演出。