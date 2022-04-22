響應4月28日「世界職業安全衛生日」，「2022職業衛生暨職業醫學與護理國際學術研討會」今天啟動，並以「後疫情時代的健康職場及全人健康」為主題，邀請國內外專家學者探討職業衛生與環境職業醫學。

「2022職業衛生暨職業醫學與護理國際學術研討會」邀請醫師、護理師及職業安全衛生人員等推動職場健康重要角色共同討論，邀請國內外產、官、學、研的環境職業醫學、職業衛生、職業健康護理領域專業人士參與及交流，盼進一步對國家職業安全衛生政策提供建議，為提升職場的職業安全衛生而努力，守護勞工的身心健康。

勞動部政務次長王尚志表示，我國為響應國際勞工組織（ILO）所訂定的「世界職業安全衛生日」，也將4月28日當週訂為「全國職業安全健康週」以鼓勵企業重視勞工安全衛生與健康，一起營造安全健康的工作環境，並提及「勞工職業災害保險及保護法」將於5月1日開始施行，該法以專法形式將「勞工保險條例」的職業災害保險以及「職業災害勞工保護法」相關規範予以整合，使職災保障體系更周全，期能達成「健全職業災害勞工診斷、補償與重建之服務體系」的國際公約願景。

衛福部國民健康署社區健康組組長羅素英表示，員工的健康是企業的資產，有好的員工健康才會有優質的企業競爭力；而有了好的工作環境，員工也會有幸福家庭，也能讓大家無憂的在職場上為這片土地努力，期待在政府積極推動法令落實之餘，也能將學術端的成功經驗透過學術研討會與各界分享。

接續3天的論壇中，涵蓋「職業醫學與勞動法案例論壇」、「高風險勞工的疾病預防與健康服務」、「作業環境測定制度探討」、「職災勞工的復工、強化與重返職場」等議題，探討增進勞工福祉的良策。此外，近２年的新冠肺炎疫情對台灣人民的生活與勞工的工作條件造成巨大改變，這次國際研討會也回應社會變局，以專題論壇方式分別針對後疫情時代的室內空氣品質、職場健康管理與危機應變以及產業變遷的挑戰與因應等主題進行交流。