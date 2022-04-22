中國海軍兩棲攻擊艦廣西艦首次公開亮相

剛入列服役不久的共軍第2艘兩棲攻擊艦廣西艦最近正式曝光訓練影像，這艘新式的兩棲作戰利器已配屬在東部戰區，未來在對台軍事行動上將扮演重要角色。而除了已服役的海南艦、廣西艦之外，中共海軍的075型兩棲攻擊艦還將至少有雲南艦、福建艦、四川艦與湖北艦等陸續服役，將大幅增強共軍遠海作戰能力。

據《央視軍事》報導，近日剛列裝不久的兩棲攻擊艦廣西艦開展基礎性訓練，著眼未來兩棲作戰和遠海作戰需求，在某海域持續開展航行組織、損害管制等科目。這也是075型兩棲攻擊艦廣西艦首次公開亮相，它是目前已服役的2艘075型兩棲攻擊艦之一，在它之前的首艘兩棲攻擊艦海南艦則是在去年的4月23日於海南三亞軍港入列服役。

075型兩棲攻擊艦可搭載兩棲裝甲車、多型直升機、氣墊艇及坦克裝甲車，配有導彈、艦炮、電子戰等武器系統。（圖／央視截圖）

廣西艦艦長許策表示，自己也沒預期會在短時間內擔任噸位更大、任務更艱鉅的的兩棲攻擊艦艦長一職。他說，「從驅逐艦到兩棲不僅是個人崗位的變化，更要面對武器裝備的升級，作戰樣式的轉變，作戰對手的變化，極需更新作戰理念，創新組訓模式，加快人裝合一，加速戰鬥力形成，這也是當前全艦官兵刻不容緩的使命與責任。」

《澎湃新聞》指出，075型兩棲攻擊艦是中國自主研製的首型兩棲攻擊艦，可搭載兩棲裝甲車、多型直升機、氣墊艇及坦克裝甲車，配有導彈、艦炮、電子戰等武器系統與近1000名海軍陸戰隊員，在執行島礁作戰時，可以發揮優勢。

按共軍大型艦艇命名規則，航空母艦與兩棲攻擊艦是以省市自治區名稱命名，目前已有2艘航母命名為遼寧、山東，並已服役多時，接下來即將在今年下水的首艘003型彈射式航空母艦預計命名為江蘇艦，第4艘與第5艘航母也已確定名稱為上海艦與浙江艦。075兩棲攻擊艦已服役的2艘為海南艦與廣西艦，接下來的4艘將分別命名為雲南艦、福建艦、四川艦與湖北艦。