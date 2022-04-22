德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（美聯社）

前大使介文汲。（資料照片）

對於俄烏大戰，前大使介文汲分析，目前歐洲分成兩派，主戰的有英國、波蘭、立陶宛等，主和的有德國和法國，兩派互相攻擊。澤倫斯基也攻擊德國政壇領袖，但德國內部民意反應不一，很多民眾對於澤倫斯基霸凌德國政府感到不滿。

介文汲今（22）日在《新聞大白話》指出，在這場戰爭中，可能要付出的代價，除了烏克蘭之外，就是德國，因為能源依賴俄羅斯甚深，距離俄烏之間也比較近，將來大規模難民或者有進一步的動亂，德國很難脫身。所以德國隊這場戰爭的看法，和遠在英吉利海峽以外的英國就不一樣。

介文汲認為，英國的角色就是積極主戰，西方國家到位的武器，除了美國的之外，英國的武器可能到位最多，而且還源源不絕。從英國的角度，有烏克蘭這樣自己願意冒生命危險、國家毀滅危險，和俄羅斯一決雌雄，實在太難得了。

對於烏克蘭總統澤倫斯基大開口，向歐美國家要求每月相當於2000億新台幣的金援，以及向IMF要求17.5兆新台幣的重建費用，介文汲表示，澤倫斯基也不是傻瓜，他也發現原來烏克蘭是幫很多國家在打這場戰爭，付出人命、硬體設施，沒有必要承擔所有開銷，澤倫斯基會認為是其他國家欠烏克蘭的。

介文汲強調，是誰鼓動澤倫斯基去打這場戰爭？誰讓他陷入這種處境？那些國家真的是欠澤倫斯基，應該多拿點錢出來，讓他冷靜下來，想想如何重建。