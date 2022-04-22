高鐵公司希望藉此推廣台灣原生植物栽植，增加大眾對台灣原生植物的認識。（盧金足攝）

台灣高鐵與林務局合作舉辦「共植美好」低碳永續行動，22日世界地球日在高鐵台中站贈送1200株包括野牡丹藤、山黃梔、金毛杜鵑、燈稱花等四種寶島原生樹苗，號召民眾一起關懷土地、共植美好。

高鐵台中站站長邱奕貴強調，「共植美好」低碳永續行動發送、種植的樹苗都是台灣常見的原生植物，生長條件適合台灣的氣候環境，且抵抗病蟲害能力較強，可提供動物和昆蟲最適合的棲息場所，更能維持生態平衡。

「太好了，搭高鐵還獲得樹苗」，今日很多從高鐵台中站搭車的旅客獲贈樹苗，表示是最有意義的愛地球禮物，高鐵台中站表示，樹苗均使用環保可分解的紙漿育苗盆盛裝，以純回收紙漿纖維製成，旅客可將育苗盆連同樹苗放到未來要放置的大盆裡面，環保又方便。

為落實企業社會責任及永續共好的經營理念高鐵台中站期待在不久的將來，這些小樹苗都能在台灣的土地上成長茁壯，枝繁葉茂。

響應政府「2050淨零碳排」目標，台灣高鐵同步宣示企業林地認養三年造林計畫，特別認養雲林西螺埔心段1.35公頃及屏東恆春5公頃兩處林地。

其中雲林西螺預計種植台灣欒樹、台灣樹蘭、苦楝、白水木、草海桐、黃槿等台灣原生樹種。

高鐵表示，林地位置離海岸線不遠，且緊鄰高鐵路線，在此造林不但有吸碳固碳的功用，更有助防風定砂、減少揚塵，構築綠色廊道，守護台灣土地與高鐵營運安全。

高鐵公司希望藉此推廣台灣原生植物栽植，增加大眾對台灣原生植物的認識。值此春暖花開時節，歡迎旅客一起響應植樹綠化環境的行動，同時也在心田種下環保的種子，讓台灣未來綠意盎然，環境生態永續發展。