公視自製旗艦音樂綜藝節目《姐妹們的音樂萬萬歲》安排《女孩們一起去旅遊》主題，邀請歌手郭靜、吳汶芳、解偉苓，與主持人曾寶儀、Lulu（黃路梓茵）跟大家一起以「音樂偽出國」，自許是「觀落音」式旅遊法。

Lulu說錄旅遊外景節目，會事先配好每天要穿的衣服及耳環配件等，每天裝成一袋，再抽成真空，每天只要花30分鐘就完妝並打理好造型；至於全家旅遊，則是走「浮誇風」，全家一起裝扮，像去迪士尼樂園，她打扮成米妮，父親是胡迪，媽媽則裝扮成撲滿豬。隔天去三鷹之森吉卜力美術館，全家改走吉卜力風，她穿著個人收藏的整套魔女琪琪裝，被台灣遊客認出，「Lulu他們一定是在拍節目，自己玩怎麼可能穿成這樣」。

而吳汶芳的朝聖之旅走「苦行僧風」，她2019年與朋友們以步行方式完成「朝聖之路」，從葡萄牙的波爾圖走到西班牙的聖地牙哥康波斯特拉古城，11天紮實走了240公里。身上8公斤的行囊，隨著愈走愈疲憊，她覺得行李太重，衣服開始一件一件丟，最後只剩兩套輪流替換，化妝品也沒帶，只帶椰子油，從頭髮用到臉部、全身，一瓶搞定。她最慶幸的是重金買下耐走的好鞋與質料好的羊毛襪，方便行走，她說：「洗衣服不方便，好的襪子連穿7天也不會臭！」

除了吳汶芳，其餘4位是旅遊、實境節目、網路旅遊頻道主持人。曾寶儀到了40歲鼓起氣一個人出國旅行，前往京都參與祇園祭，才發現：「原來自己真的是個很會玩的人，很會安排行程！」縱使花了2小時排隊只為吃5分鐘的流水麵，也甘之如飴，而且，完全沒有陪伴者牽絆，更可以放手去玩，只要為自己負責就好。內容於周日（24日）晚9點在公視播出。