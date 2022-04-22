日本女星福田明日香是人氣女團「早安少女組」第一代成員，更被視為早安少女歷代成員中最具歌唱實力成員之一，出道2年隨即以學業為由從團體引退，直到2011年以樂團主唱身分復出；福田明日香重返螢光幕卻不順遂，更為了養小孩拍了露毛裸體寫真被轟爆，近日又傳出再婚才5個月又告終，讓不少粉絲看了很心疼。

綜合日媒報導指出，福田明日香無預警在IG證實離婚消息，她透露自己婚後常常為了小事煩惱，先生在海外工作導致兩人生活步調不同，也漸漸產生分歧，討論過後認為無法繼續經營家庭，決定分開；福田明日香表示雖然很遺憾，但還是感謝前夫曾對她伸出援手，今後會更珍惜和孩子的每一天。

去年11月底福田明日香透過IG宣布再婚消息，男方在她低潮時不離不棄，還花時間陪她去醫院就診，連女兒都很喜歡他，還會在她住院的時候幫忙照料女兒，才會讓她動心願意再度走入婚姻；豈料，才再婚5個月左右，如今婚姻無疾而終，也令粉絲看了心疼，也不免感嘆她可能不適合婚姻。

福田明日香13歲時參加選秀節目，和中澤裕子、石黑彩、飯田圭織、安倍夏美共組偶像女團「早安少女組」，成為早安少女第一代成員，卻因學業關係活動2年就退團，到了2011年才以樂團主唱身分復出。

福田明日香的感情生活卻比事業更受關注，她2015年和圈外男友結婚，隔年生下女兒，但同年7月因理念不同而選擇離婚；在離婚後，福田明日香傳出為了扶養女兒，被出版社高層說服拍攝露毛裸體寫真，大解禁的決定雖然成功造成搶購風潮，但寫真上架後卻被網友狠批「照騙」。