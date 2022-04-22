「緋紅女巫」伊莉莎白歐森和奇異博士亦敵亦友。（迪士尼提供）

漫威影業2022年重磅鉅作《奇異博士2：失控多重宇宙》將獻上前所未見的視覺饗宴，還有眾多演技派明星加持，觀眾熟悉的「奇異博士」班尼迪克康柏拜區、「帕默醫師」瑞秋麥亞當斯、「莫度」奇維托艾吉佛、「王」黃凱旋等人將全數回歸，還加入了亦敵敵友的「緋紅女巫」伊莉莎白歐森，更有全新角色「阿美莉卡查維茲」及尚未現身的話題性神祕人物，登場陣容華麗。

加入了多重宇宙概念後，不僅畫面更加奇幻，劇情也難以預料，由目前釋出的畫面可知電影中將出現眾多不同宇宙、不同版本的奇異博士，當中最讓人訝異的是初登大銀幕的殭屍化奇異博士和疑似黑化的緋紅女巫，暗黑的造型與電影裡的​​詭譎氣氛更引發觀眾無數討論及好奇心。

《奇異博士》系列作品因獨特的視覺效果，被譽為『為大銀幕而生的電影』引發觀影熱潮。台灣時間本週三（4／20）預售票開賣，隨即引發全台搶購潮，首日狂銷22716張預售票，直接超越首集《奇異博士》整整一週的銷售總量，更打破2019年《復仇者聯盟：終局之戰》後的最高單日預售紀錄，漫威電影再度成功設下票房新高標。粉絲們直呼《奇異博士2：失控多重宇宙》是等待已久的銀幕盛宴，除了搶預售票外，連上映當日都已向公司請好假，為享受完美的觀影體驗做萬全準備。

《奇異博士2：失控多重宇宙》將於5月4日搶先全美上映，預售及上映詳細資訊歡迎追蹤漫威影業台灣粉絲團。