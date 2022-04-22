ESG成為全球浪潮，為銜接台灣綠色運輸網絡，提高電動機車普及率，中華(2204)eMOVING近年來積極走入校園，致力提供學校永續環境，除先後與中原大學、清華大學合作，以建置校園充電站或組成校園巡邏車隊的方式，共同為淨零排放而努力。2022年再與成功大學合作，一同實踐ESG，啟用首批校園智慧綠能電動機車，未來執行校區巡邏等相關校園安全任務時，將更低碳環保、也更安靜有效率。此外，為滿足充電需求，eMOVING也協助於成大校園建置2座超級充電站，供應校區巡邏車隊及一般學生、民眾充電使用。

榮獲多次天下USR獎項肯定的成功大學積極落實低碳校園計畫，因應校區周邊空氣汙染所帶來的問題，率先響應行政院宣示自2040年起禁售燃油汽機車之淨零目標，逐步推動校內公務車輛採用綠能載具，於今年4月添購4台eMOVING iE125投入綠能巡邏行列，協助成大駐警執勤使用，成大駐警隊表示，因iE125車體採用輕量化設計，停車或移動位置都十分省力，加上電動機車騎乘時低噪音、低碳排特性，大大降低校園噪音及廢氣汙染，也更符合低碳、環保、節能趨勢。因應政府淨零碳排路徑規畫，2040年台灣需達成電動車/電動機車市售比100%之目標，中華車不僅積極推動電動汽機車銷售，完備國內使用環境，建置充電站更成為首要任務。為擴張校園綠色版圖，提供學校騎乘電動機車更便利的友善環境，eMOVING以「環境共好、綠色校園」為出發點，投入基礎建設成本，陸續完成中原大學8座充電站(2座超級快充站、6座慢充站)、清華大學10座(2座超級快充站、8座慢充站)充電站之建置計畫，而在成功大學導入前期，也建置2座超級充電動站，只要充電10分鐘，即達50%電力，輕鬆提供來回成大校本部與歸仁校區之電力需求，而充電站電壓110V的充電設計，可使用一般家用電力，讓能源使用更加便利。