氣候變遷加劇，全球淨零排放腳步日益迫切，台新適逢三十周年，宣示以｢認真·永續｣為主軸，全力推動淨零今(22)日為世界地球日，台新特地與臺灣永續能源研究基金會合作舉辦台新三十永續淨零高峰會論壇，共倡永續淨零。

賴清德副總統、金融監督管理委員會副主委蕭翠玲親臨論壇致詞期勉，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使則帶來精采專題演講，雖然本土疫情升溫，在高規格防疫措施下，實體及線上論壇齊聚超過一千五百位國內外重量級專家學者和企業領袖及企業董監事、永續菁英熱情參與。

台新金控董事長吳東亮於論壇開場時表示，今年是台新成立30週年，也是政府的淨零元年，國發會3月30日公布的「臺灣2050淨零排放路徑」規劃，行政院昨(4月21)日也拍板，擬最快在2024年開徵碳費，恰巧與今天論壇主軸相互呼應。隨淨零排放成為全球共識，台新30周年特地以「認真‧永續」作為主題，期望號召更多企業夥伴一同倡議淨零排放，加入永續行列。

吳東亮指出，台新多年來深耕永續經營，獲得國內外多項評比及大獎肯定，更是臺灣第一家全面啟動淨零的金融業，各項永續作為也與「臺灣2050淨零排放路徑」提出的能源、產業、生活、社會等四大面向轉型策略不謀而合。對內，台新除日常營運節能減碳外，也推動｢全員淨零｣，讓員工透過改變生活習慣，實踐淨零碳排，目標2030年達成100％「辦公室據點」淨零排放。對外，於企業客戶端(B2B)，簽署赤道原則，落實「責任投融資」。於員工及個人客戶端(B2C)，則積極推動與自然永續共存的「綠色生活」提案，結合重量級策略夥伴，合作推出食、衣、住、行，甚至種植樹木等許多永續系列活動，鼓勵在生活中實踐環境永續。吳東亮也強調，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，只要願意為地球盡一份心力，相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣，成為化解氣候危機的英雄。

台新金控總經理林維俊於座談中強調，金融業於淨零議題中肩負一定的角色及責任，對此，台新淨零策略採雙軌並行，除針對企業，精進責任投融資，精進數位金融服務外，也鼓勵客戶及員工等個人力行減碳等，積極實踐綠色生活，創造永續價值。

另一場「淨零生活與淨零投資」座談由臺灣大學財務金融學系教授李賢源主持，台新金控投資長簡展穎更深入分析金融業對淨零碳排的遠景與責任，分享了台新響應氣候相關財務揭露(TCFD)、簽署赤道原則，以及加入「臺灣淨零排放協會」的具體倡議作為。