林小姐飼養吉娃娃3年，先前她將愛犬送到美容店，卻因一名婦人擅自開門導致愛犬衝到馬路被車撞死，她向婦人請求精神慰撫金，法院僅認定狗是「一般物品」，駁回慰撫金請求。民進黨立委高嘉瑜今（22日）舉行記者會指出，提案修正《民法》195條，將「對動物情感利益」納入民法侵權體系中保護，並使飼主得向侵害者請求精神慰撫金。

高嘉瑜指出，國內飼主和動保團體長期呼籲我國比照美國、日本、瑞士等先進法治國家，增訂「對動物情感利益保護」的立法，考量動物（尤其是寵物）與人所具有之情感上密切關係，有時已近似於家人間之伴侶關係，然我國現行立法卻僅將動物視為「單純財產」，完全忽略動物本身作為「獨立生命體」的特殊性！

「一個國家對待小動物的態度，決定了這個國家的文明程度。」高嘉瑜說，我國法目前對於飼主於動物受侵害死亡時之保護卻嚴重不足！在刑法上，因為動物死亡僅被視為對飼主「財產上所有權」之侵害，故只能依故意毀損罪論處，不僅刑度輕微，且對於重大過失使動物遭受傷害的行為也無從適用。

此外，《動保法》雖然對於過失傷害動物之行為有立法規範，卻僅止於行政罰鍰，對受害飼主之權益保護亦完全付之闕如；至於民法，飼主於動物受侵害死亡時，目前也僅能「比照一般財產損害」請求依市價賠償，但若是飼養多年，或是來源是流浪動物、或混種犬，該動物許多時候「並無市場」，進而導致飼主求償無門。

高嘉瑜強調，為避免修法後可能有浮濫請求慰撫金的疑慮，在她所提案的版本中也言明僅限於「對動物所有權侵害情節重大」始可請求慰撫金，特別是針對獸醫師基於正當醫療行為時，若仍致生損害，也不應使其負過重的責任，而法院除了依事實判斷外，也需考量個案的一些特殊情形，綜合判斷被害人受損害是否情節重大。