中國疫情衝擊對外貿易，人民幣兌美元匯率連續3天大跌。人民幣中間價今天大幅下調，逼近6.46；在岸人民幣失守6.48關卡；離岸人民幣跌破6.50，創2021年8月23日以來新低。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2022年4月22日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元兌人民幣6.4596元，大幅下調498個基點，連貶3天，創2021年10月13日來新低；本週累計調貶700個基點。

綜合新浪財經、澎湃新聞等陸媒報導，在岸人民幣兌美元匯率今天開盤報6.45，截至上午11時30分，本週已累計下調1.51%。截至下午4時30分，報6.4872，跌破6.48關卡。

離岸人民幣兌美元匯率今天開盤報6.4768，截至上午11時30分，本週已累計下調1.70%，盤中跌破6.50關卡。截至4時30分，報6.5165。

人民幣兌美元匯率連續3天大跌，本週快速回調，中國大陸業界分析多指向美元走強，以及COVID-19疫情衝擊對外貿易表現；加上全球能源價格上漲，令中國進口企業增加購匯額度，也造成人民幣匯率進一步下跌。

報導引述中信證券指出，人民幣匯率貶值壓力增大，主要來自疫情導致的經濟基本面下行壓力與美元走強兩方面的因素。

首先，經濟基本面因素最重要還是此輪Omicron疫情在經濟重點城市發生並較快擴散，引發了全球對中國供應鏈的擔憂。疊加國外歐元區、美國等國家經濟景氣度在高通脹以及貨幣政策緊縮的壓力下持續下滑、海外需求進一步下降，中國出口的擔憂有所增加。

其次，目前人民幣匯率面臨美元指數上行的壓力。美國聯邦準備理事會（Fed）較快的緊縮週期推動資金回流美國、美元指數走強，對人民幣也構成被動貶值的壓力。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110422