去年遭到富邦悍將釋出的林羿豪，今年通過味全龍「7搶2」的測試得以延續職棒生涯，20日他再度站上一軍舞台，面對中信兄弟中繼1局無失分，他直呼感覺很奇妙也很興奮，「那時候有聽到兄弟球迷對我喊加油，有點感動。」

林羿豪國中時就有近150公里的球速，也讓他獲得日職巨人隊賞識，成為台灣首位就獲得旅外機會的球員。結束日職生涯後林羿豪投入中職選秀，在2013年被義大犀牛（富邦悍將前身）選中，去年底未獲富邦續約。

30歲就面臨人生關卡，但還想要繼續打球的林羿豪轉往他隊尋求機會，與羅國華、葉國情、賴智垣、劉昱言、歐耀宗、林政賢等6名投手競爭2個名額，最終如願再獲得一張正式合約。

「一開始真的滿煎熬的，直到看到那張紙（合約）簽下去後，才真的比較放鬆。」林羿豪也十分開心還有機會能延續職棒生涯，前天是他轉隊後首度在一軍出賽，這也是他相隔251天再度登上一軍舞台，「滿興奮的，很久沒站上去了，那天上場時感覺很奇妙，有聽到球迷在幫我加油，還是兄弟那邊的。」

20日中繼1局，林羿豪面對4名打者共投16球，被敲1安、投出1三振，無失分，最快球速142公里，雖然球速與過去仍有段距離，但「老皮」說，自己整體頭起來的感覺比去年好很多，沒有疼痛感，揮臂也很順，「現在比較注重的是正常恢愎、進壘角度，不會太著急球速，把這些做好球速自然會回來。」

總教練葉君璋也認為，前天看林羿豪的投球狀況，是他到龍隊測試後至今，手臂看起來最健康的，「他現在的手看起來是最正常的，有彈性，不會有僵硬的感覺，相信如果他保持健康，球速自然會慢慢回來。」球隊對老皮也有使用說明書，不會讓他連續出賽超過2場。