好的環境氣場，往往是令人舒服的，但有些破損的物品看似影響不大，生活中不太會注意到它，實際卻破壞原本平衡的氣場。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，手機螢幕或是佩戴在身上的玉破碎，或是穿著破損的衣物都可能影響運勢，尤其會影響財運，讓人入不敷出，難以存錢。

▍1.手機螢幕碎掉

手機螢幕碎了，許多人可能見怪不怪，有的人碎了就急著去換新的螢幕，還有的人可能會覺得換螢幕太貴、或者懶得處理，就一直拖延著沒去修理。破碎的手機螢幕不但不好看，本身還會讓人散財，手機是重要的通訊工具，他人看到你繼續使用破碎的螢幕，還會覺得你是個不注重生活細節的人，影響人際交往。

▍2.玉碎了

從命理角度來看，長時間佩戴在身上的玉，都是有靈氣的。自古以來，民俗傳說中都認為，長時間佩戴好好的玉，因為一些莫名的原因破碎的話，代表玉為你擋了一災，代替主人承受了突如其來的災難。碎玉若再繼續佩戴，很容易沾染上壞運氣，除非經過專人修復，否則就要用紅布或紅紙包起來收藏，總之碎玉缺乏靈氣，不適合長時間佩戴在身上。

▍3.衣服破了

有些人覺得同一件衣服如果還能穿，就算破損就縫補，能展現節儉的美德，不過如果常常穿著破損的衣服，容易影響運勢，將會營造出「破財敗運」的格局，導致錢來錢去，花錢成癮，無法留住錢財，經常入不敷出。

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