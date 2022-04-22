「日本放送協會」（NHK）20日報導，北韓領導人金正恩近期在出席官方活動時，被發現身旁出現一名無法確認身分的神秘女性；由於她並未於左胸配戴前領導人金日成、金正日的肖像徽章，被認為可能是金正恩同父異母的姊姊金雪松。

NHK表示，北韓官方媒體「朝鮮中央電視台」（KCTV）16日播放金正恩15日前往平壤市中心廣場，出席中央報告大會與觀看民眾遊行的畫面；但跟在他身邊、似乎擔任秘書職務的女性，既不是身為北韓勞動黨宣傳鼓動部副部長的胞妹金與正，也不是同屬該職位的玄松月，而是一名留著短髮、身著套裝的神秘女性。

日本《星期五》雜誌數位版（FRIDAY DIGITAL）22日引述韓國媒體報導，稱這名女性首次於公眾場合現身，是在2月26日的勞動黨基層黨書記大會上，當時她恭敬地將演講稿遞給金正恩；從走路姿勢等舉動來看，這名女性可能已經40多歲。

專門報導朝鮮半島問題的《韓國報告》（Korea Report）總編輯邊真一則指出，根據北韓規定，所有女性都有義務在左胸配戴金日成和金正日的肖像徽章，連金與正都須遵守，僅有金正恩的夫人李雪主例外；但這名神秘女性卻僅在左胸配戴花形胸針，「肯定不是普通人」，在黨內的地位或許比金與正還高。

邊真一與部分韓國媒體認為，這名女性的真實身分，可能是金正恩同父異母的姊姊、現年47歲的金雪松，呼籲韓國情報機構趕緊調查清楚。不過韓國統一部發言人承認，目前還無把握確認這名女性的身分。