「全國NGOs環境會議」代表提出與總統會面一事，總統府發言人張惇涵今表示，由於近期國際局勢變遷及國內防疫各項工作繁忙，總統府將另以合適的時間與方式妥適規劃。

張惇涵說，蔡總統在「世界地球日」的今天，即出席由5％ Design Action社會設計平台發起，串連12個關注永續議題的社企、媒體、企業及政府單位組織所共同舉辦的「RA100地球解方-2022永續設計行動高峰會」，表達政府與民間持續共同努力，一起朝「2050淨零排放」目標努力前進。

環保團體今天422世界地球日在立法院召開記者對總統蔡英文喊話，今天也是地球日52週年，強調地球危機進入倒數關鍵時時刻，而台灣環境問題日益嚴峻，因此環團在此提出四大訴求。並提到每年都會和總統見面。

環團指出，今年因為疫情嚴峻，府方尚未告知明確會面日期，環團在與總統見面前先緊急提出呼籲，點出環境危機，並同時提醒總統勿忘約定。