居家隔離者人數暴增，台北市長柯文哲今宣布與台北市醫師公會合作，招募社區醫師，1位醫師認養1、2個里，藉此鞏固社區醫療。
柯文哲表示，既然要把確診者擺在家裡，因此與台北市醫師公會合作，一位醫師認養1、2個里，若有生病就媒介到社區醫師，看病、拿藥都比較方便，進一步把社區醫療鞏固起來。
台北市醫師公會常務理事長洪德仁認為，推估未來若15％人口確診時，量很龐大，全台300萬人、北市20萬人，若約0.5％中重症，如此龐大量能，防疫旅館絕對容納不下，因此需要超前部署。
居家隔離者人數暴增，台北市長柯文哲今宣布與台北市醫師公會合作，招募社區醫師，1位醫師認養1、2個里，藉此鞏固社區醫療。
柯文哲表示，既然要把確診者擺在家裡，因此與台北市醫師公會合作，一位醫師認養1、2個里，若有生病就媒介到社區醫師，看病、拿藥都比較方便，進一步把社區醫療鞏固起來。
台北市醫師公會常務理事長洪德仁認為，推估未來若15％人口確診時，量很龐大，全台300萬人、北市20萬人，若約0.5％中重症，如此龐大量能，防疫旅館絕對容納不下，因此需要超前部署。
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