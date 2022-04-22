居家隔離者人數暴增，台北市長柯文哲今宣布與台北市醫師公會合作，招募社區醫師，1位醫師認養1、2個里，藉此鞏固社區醫療。

柯文哲表示，既然要把確診者擺在家裡，因此與台北市醫師公會合作，一位醫師認養1、2個里，若有生病就媒介到社區醫師，看病、拿藥都比較方便，進一步把社區醫療鞏固起來。

台北市醫師公會常務理事長洪德仁認為，推估未來若15％人口確診時，量很龐大，全台300萬人、北市20萬人，若約0.5％中重症，如此龐大量能，防疫旅館絕對容納不下，因此需要超前部署。