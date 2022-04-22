臺鹽(1737)產製鹽品、包裝水的通霄精鹽廠設置以天然氣為燃料的汽電共生設備，自2019年開始進行汽電共生設備汰換新建工程，可望在今年第2季完工，將帶來環保、燃料、節能等三方面效益。

2022臺鹽公司邁入七十週年，董事長吳容輝對內以「經營方針4+1」強健企業體質，對外虛實整合拓展商機，同步接軌政府2050淨零轉型，發展汽電共生循環經濟，在七十週年開創永續品牌價值，帶給消費者貨真價實的信賴與幸福。

面對台灣疫情增溫及國際戰事交錯動盪，臺鹽董事長吳容輝指出，全球企業都因成本高漲及經營模式丕變，受到嚴峻挑戰，值此時刻，公司仍在逆風中開創新局。他說，貨真價實是臺鹽創新研發和堅持品質的優勢，也是一貫堅持的核心價值。

吳容輝表示，臺鹽達成「價實」目標的作法，不是降低成本或品質來賺取利潤，而是針對消費者需求開發性價比高的商品，並在網路社群時代找到市場的機會點。臺鹽在2021年成立電商平台，透過彈性、活潑又生活化的活動規劃，滿足各年齡層的生活所需，成功開拓全新消費族群，使「台鹽生技」成為全方位友善、便利服務的品牌，更與實體門市、電視購物等多元通路攜手，串聯舉辦母親節和週年慶等盛大活動，建立完整且有效率的服務地圖。

為回饋廣大消費者，臺鹽搭配七十週年於母親節檔期舉辦百萬好禮抽獎活動，推出綠迷雅全系列保養品、保健品等超值優惠，民眾到全台台鹽生技門市消費滿千上網登錄發票，即可參加抽獎。