台灣本土疫情升溫，台北市本周展開輕症確診者在家照護措施，台北市副市長黃珊珊今表示，目前關懷中心運作正常，但平均1人要服務30、40位民眾，因為人數越來越多，即使增加人力也趕不上，呼籲狀況好的民眾能自主回報健康狀況，真的有需要才打電話給關懷中心，讓同仁專心處理緊急事件、生活照顧和醫療需求。

黃珊珊下午在疫情記者會上指出，關懷中心這2天已陸續上線，截至4月21日，2個區級關懷中心共服務4859位居家隔離民眾，有494位確診者都在家隔離，一天共接到900多通電話。

黃珊珊說，目前12區關懷中心平均配置30至35人，下禮拜還會增加一些人，每人平均起來要服務30、40位民眾，目前會以新案為原則，若個案身體狀況良好，會減少關懷次數，把量能留下來做後續關懷。

黃珊珊說，因為人數越來越多，增加人力都趕不上，才希望大家盡可能自主回報，關懷中心則主要處理緊急狀況、生活照顧和醫療需求，由於同仁每天工作量能都很大，希望大家可以多打1999，之後勞動局會對外招募相關人員，希望大家多來報名。