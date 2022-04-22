台南市下營夜市日前發生收費糾紛衍生的暴力事件，因為夜市未取得合法設立，區公所公告4月17日起禁止設攤，令不少鄉親感嘆「夜市沒了…」，區公所22日邀集相關單位開會，決議在夜市取得許可設立前，自治會籌備會將提出臨時道路使用申請，經市府認可後就能復業。

下營夜市約100名攤商，每周日固定在中山路二段公有道路兩側營業，本月10日爆發攤商、夜市自治會員工，因為管理費、清潔費糾紛衍生的暴力翻桌事件，還鬧上新聞版面，由於下營夜市尚未合法設立，區公所基於交通及治安考量，公告17日起禁止道路設攤。

不過，近來不少鄉親關心夜市何時復業，下營區公所今邀集台南市政府經發局市場處、警察局、環保局共同召開復業協調會議，市議員陳秋宏、下營夜市自治會籌備會、下營上帝廟也與會討論。

區長李宗翰說，下營夜市已存在30多年，迄今卻沒有自治組織針對交通及衛生，進行維護管理，甚至有占地為王的二房東、三房東等亂象，沉疴糾紛已久，也是環境治安隱憂，需讓各攤商正視並遵循管理法規。

區公所表示，今天開會結論，同意夜市在取得市場處許可設立前，由自治會籌備會提出中山路二段的臨時道路使用申請，並檢附相關管理計畫後，公所將盡速召開聯審會議，經相關主管機關原則認可後，夜市就能復業。

下營夜市台南翻桌李宗翰上帝廟