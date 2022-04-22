拍攝鯨豚擱淺議題的作者張弘榤為首位獲得「齊柏林環境紀錄獎」的得主。呂健豪攝

2022新北市紀錄片獎年度優選作品今（22日）揭曉，市長侯友宜連續12年出席，致詞時也不忘展現幽默的一面，他表示該獎項的獎金12年來都是1萬美金沒有變過，面對原物料上漲，建議新聞局應該思考「調漲」獎金，他更舉捷運預算增加65億仍難以發包來自我調侃。

已連續舉辦12年的新北市紀錄片獎徵件競賽，今天下午在新莊國家電影及影視文化中心發布優選名單，每部入選作品都可獲得1萬美金的拍片基金，而今年更首度與財團法人看見．齊柏林基金會合作，增設「齊柏林環境紀錄獎」，年度優選作品總計選出13部。

市長侯友宜今天也依慣例出席，連續12年沒有缺席。他致詞時表示，他到新北市從副市長到市長，剛好12年，也剛好都是新聞局的業務主管，國影中心的建立，他可以說幾乎都參與了，這12年來也是在紀錄自己在新北市的人生，而人生也就是在這樣的紀錄當中，點點滴滴創造感動的力量，讓人生往前走，紀錄片就是一個感動無所不在的紀錄。

不過市長也展現幽默，他說這12年來，獎金都是1萬美元沒有調整過，面對原物料的上漲，他建議新聞局應該思考參賽者「更多的力量」，調整優勝獎金，他還說還好國影中心已經順利落成，不然依現在的原物料，經費恐怕還要在多三到四成，「你看我的捷運系統，增加了65億還發包不出去！」

今年也首度與財團法人看見．齊柏林基金會合作，增設「齊柏林環境紀錄獎」，最後由張弘榤的「鯨之聲」獲獎，該作品以鯨豚獸醫的角度切入，探討鯨豚擱淺原因，來檢視台灣的海洋環境，作者張弘榤也是此獎項的首位得獎者。

今年度新北市紀錄片獎前三名的得獎者預計10月下旬舉辦頒獎典禮公布，所有優選影片也將依慣例在「新北市國際紀錄片月」進行首映。另外，為鼓勵曾獲「新北市紀錄片獎」的優選影片發展成長片並上院線放映，歡迎歷年優選影片導演前來申請院線上映行銷協助。