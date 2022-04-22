青埔將超越信義計畫區？入主「偉築新豐洲」坐享增值前景

桃園青埔為臺灣的入口城市，而青埔重劃區屬於國際級重劃區，含括16項重大建設，特別是青埔高鐵特區就匯集了600億重大建設，其中最受矚目的即是國泰人壽標得最後一塊蛋黃地「高鐵桃園站站前特定區」，投入260億欲開發商業、旅館等相關設施，而由偉築建設投資興建的「偉築新豐洲」，同樣插旗於此，強勁的區域發展力道磁吸多元客層搶先入主。
由於桃園青埔擁有鄰近國門出入的地段優勢，適合興建各種多元重大建設，舉凡桃園會展中心及觀光飯店、橫峰里活動中心、亞洲矽谷創新研發中心、桃園市立美術館、桃園流行音樂劇場暨原住民族文創中心、台灣橫山書法藝術公園暨台灣橫山書法美術館等等，將桃園青埔推向國際，更成為全台灣的示範城市。對此，桃園市長鄭文燦表示，希望青埔未來成為商務、觀光、教育、研發、休閒兼具的超強城市，亦希望這些建設能夠為台灣及桃園帶來更好的消費選擇。
日前，就連最後一塊蛋黃地「高鐵桃園站站前特定區」也被國泰人壽搶先布局拿下，預計投入260億元興建商辦、商城與旅館等，規劃分10年興建三期，第一期預計在2027年完工試營運，消息一出眾人紛紛看好青埔的發展前景，也讓人準備迎接青埔房價的起飛。而近期熱議建案「偉築新豐洲」，同樣位於桃園高鐵站前特定區，專案經理呂哲銓表示，未來想要坐享青埔前景起飛，認為機會難得，無論自住還是投資，可以儘早進駐青埔。
新推案「偉築新豐洲」位於桃園市大園區青峰路二段及大成路交叉口附近，屬於靜巷宅，適合追求生活環境靜謐的朋友。此外，步行5分鐘即到大園高中、橫山書法公園；8分鐘到A17站、9分鐘到IKEA，到高鐵站更只要12分鐘，方圓500公尺擁有交通、商城、學區，輕鬆享有超優質居住環境及生活機能。基地面積1070坪，總戶數139戶，規劃地上13層、地下2層，房型為21~41坪的2房、3房及3+1房，公設比為33.52%。
呂哲銓說，目前區域客來自雙北、桃園、新竹地區，客層則是自住、投資、新婚家庭為主。桃園青埔擁有強勁的發展力道，未來前景實在可期，現在絕對是入主青埔的好時機！
偉築新豐洲
接待中心：桃園市中壢區青商路與號高鐵站前西路二段口
貴賓專線：03-2872448
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