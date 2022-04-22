桃園青埔為臺灣的入口城市，而青埔重劃區屬於國際級重劃區，含括16項重大建設，特別是青埔高鐵特區就匯集了600億重大建設，其中最受矚目的即是國泰人壽標得最後一塊蛋黃地「高鐵桃園站站前特定區」，投入260億欲開發商業、旅館等相關設施，而由偉築建設投資興建的「偉築新豐洲」，同樣插旗於此，強勁的區域發展力道磁吸多元客層搶先入主。

青埔將超越信義計畫區？入主「偉築新豐洲」坐享增值前景

由於桃園青埔擁有鄰近國門出入的地段優勢，適合興建各種多元重大建設，舉凡桃園會展中心及觀光飯店、橫峰里活動中心、亞洲矽谷創新研發中心、桃園市立美術館、桃園流行音樂劇場暨原住民族文創中心、台灣橫山書法藝術公園暨台灣橫山書法美術館等等，將桃園青埔推向國際，更成為全台灣的示範城市。對此，桃園市長鄭文燦表示，希望青埔未來成為商務、觀光、教育、研發、休閒兼具的超強城市，亦希望這些建設能夠為台灣及桃園帶來更好的消費選擇。

桃園市長鄭文燦希望青埔的重大建設能為台灣及桃園帶來更好的消費選擇。(圖/截取自youtube)

日前，就連最後一塊蛋黃地「高鐵桃園站站前特定區」也被國泰人壽搶先布局拿下，預計投入260億元興建商辦、商城與旅館等，規劃分10年興建三期，第一期預計在2027年完工試營運，消息一出眾人紛紛看好青埔的發展前景，也讓人準備迎接青埔房價的起飛。而近期熱議建案「偉築新豐洲」，同樣位於桃園高鐵站前特定區，專案經理呂哲銓表示，未來想要坐享青埔前景起飛，認為機會難得，無論自住還是投資，可以儘早進駐青埔。

專案經理呂哲銓表示，未來想要坐享青埔前景起飛，認為機會難得，可以儘早進駐青埔。(圖/截取自youtube)

新推案「偉築新豐洲」位於桃園市大園區青峰路二段及大成路交叉口附近，屬於靜巷宅，適合追求生活環境靜謐的朋友。此外，步行5分鐘即到大園高中、橫山書法公園；8分鐘到A17站、9分鐘到IKEA，到高鐵站更只要12分鐘，方圓500公尺擁有交通、商城、學區，輕鬆享有超優質居住環境及生活機能。基地面積1070坪，總戶數139戶，規劃地上13層、地下2層，房型為21~41坪的2房、3房及3+1房，公設比為33.52%。

「偉築新豐洲」規劃房型為21~41坪的2房、3房及3+1房。(圖/截取自youtube)

呂哲銓說，目前區域客來自雙北、桃園、新竹地區，客層則是自住、投資、新婚家庭為主。桃園青埔擁有強勁的發展力道，未來前景實在可期，現在絕對是入主青埔的好時機！

偉築新豐洲

接待中心：桃園市中壢區青商路與號高鐵站前西路二段口

貴賓專線：03-2872448