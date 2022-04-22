屏東來義鄉原住民文物館增設「文物保健室」，以地方醫院即時救治、初步診療概念，為族人珍藏百年的傳家寶提供維護服務。（謝佳潾攝）

屏東來義鄉原住民文物館經半年修繕後，22日重新啟用，館內除新增多媒體互動設備還有「文物保健室」，以地方醫院即時救治、初步診療概念，為族人珍藏百年的傳家寶提供維護服務，同時也建檔追蹤散落各部落的文物現況。

來義鄉公所指出，來義鄉是保留排灣族傳統文化最完整的原鄉，家家戶戶幾乎都有上百年的傳家寶，如耆老早年參加盛會時穿戴的獸皮衣、頭飾等，珍貴程度是在博物館也看不到的，因老一輩人有過受騙、被掠奪的不好經驗，導致現在不太願提供文物公開展示，只想默默在家珍藏。

但也因此衍生出維護的問題，百年文物收藏在家，難免會面臨遭蟲咬、物件脫落等損壞窘境，為此，公所在修繕文物館的同時，順勢增設「文物保健室」，由專業的駐館員范瑤為族人珍藏的傳家寶提供檢視與初階維護服務。

「文物醫院開工囉！」范瑤形容，文物保健室的角色有如地方醫院，以即時救治、初步診療的概念，為族人的百年傳家寶提供服務，而若情況較危急就會轉送大醫院，也就是尋求大館協助，如台灣歷史博物館、原住民發展園區等，確保文物安然無恙。

范瑤說，族人的百年傳家寶以木質品、生活器具、獸皮衣、傳統服飾居多，症狀多為蛀蟲咬壞，所以修復方式以除蟲為主，當收到文物時會先進行物件隔離，經3至4天的檢視後採集蟲體，並將文物放置溫、溼度穩定的空間再行觀察。

隨後便是登錄作業，范瑤笑稱，既然是地方醫院，回診服務也不能少。她說，她會為每件修復文物建檔，當它們被領回去後，會定期向主人追蹤復原進度，一來能實際指導族人維護文物的基本概念，二來能有效盤點散落各部落的百年文物。

她強調，每次到部落田調時，都能深刻感受到每件文物對族人的重要性，對他們而言，文物是情感的連結，所以文物保健室的創立初衷是單純的提供服務，並非要將珍貴文物留在館內，而這也是傳承的真諦，傳承要由自我做起，公部門只是協助的角色。