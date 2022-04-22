看好高雄產業升級物流暢旺，台糖公司22日與新竹物流、廣運機械、杰鑫國際物流、嘉里大榮物流及振強交通等5家投資廠商舉辦聯合開發啟動典禮，宣布將投資共45億元打造現代化國際物流中心，預估年產值25.9億元、可創造890個就業機會，2026年前陸續完工營運。

22日聯開啟動典禮包括高雄市副市長羅達生、台糖公司董事長陳昭義、仰德集團（新竹物流）首席總顧問何煖軒、廣運機械執行長謝明凱、杰鑫國際物流董事長蔡康榮、嘉里大榮物流總經理張國典、振強交通董事長田振清等貴賓共同出席，見證台糖高雄中安物流園區啟動。

羅達生強調，為接軌智慧科技需求，市長陳其邁上任後在亞灣區推動5G AIoT創新園區，盼藉由智慧科技群聚，促成台糖中安物流園區與亞灣5G AIoT創新園區B2B供需合作。中安物流園區是絕佳區位所在，不論海、陸、空交通都四通八達，介接南部科技廊帶，感謝5家業者看好高雄、投資高雄，市府一定會當最強投資後盾提供最好的服務。

台糖公司董事長陳昭義指出，台糖中安物流園區鄰近小港機場和高雄港，定位為海空物流園區，是非常好的物流基地。他也感謝市府積極建設、引進高科技產業，推動南部科技S廊道，帶動下游物流商機，5家投資業者都是國內物流、自動化倉儲和貨櫃運輸龍頭，形成既競爭又合作的群聚效應，讓台灣擁有世界級競爭力。

陳昭義說明，台糖中安專區共分A、B、C區3塊，目前A區為停車場，B區14.78公頃就是物流園區所在，C區還有超過14公頃土地待開發，未來將因應業界需求規劃專區。

仰德集團首席總顧問何煖軒表示，新竹物流擁有3.8千部配送車、員工近7千人，未來將於中安物流園區提供國際物流、南部轉運中心、低溫和醫藥配送等服務，未來中安物流園區完工後將提供許多工作機會，盼市府在後續建廠給予支持。

台糖公司表示，中安物流園區位於前鎮區中安路與明安路口，占地14.78公頃，不僅鄰近高雄小港國際機場北側，更地處南部半導體產業S廊道之間，陸運不只可通往高雄港區，亦可銜接北高雄台積電、橋科、路科及南科，往南直通小港、林園工業區、大發及和發產業園區，擁有陸海空三運兼具的絕佳優勢。

台糖說明，本案採設定地上權方式公開標租，租期20年，得標的5家業者合計將投資45億元，建置多溫層之自動化倉儲，採行智能化營運方式管理，並會在建築物屋頂設置太陽能光電，以符合ESG企業社會責任的永續精神，合力將高雄中安物流園區打造為現代化的國際物流中心，預計可創造超過890個工作機會，年產值達25.9億元，預定2026年前陸續完工營運。

高雄市經發局局長廖泰翔表示，產業轉型與創造就業是陳其邁積極推動的2大優先政策，經發局成立「投資高雄事務所」提供單一窗口一條龍服務，吸引台積電、國巨、華邦電、穩懋、穎崴、英特格、默克、新應材等多家國內外大廠加碼投資高雄。(品觀點記者張雅雲/高雄報導