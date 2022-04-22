國內新冠肺炎疫情持續升溫，全國22日暴增3766例本土確診個案，各縣市多點開花，讓民眾膽戰心驚，國民黨籍高雄市議員李雅靜抨擊中央防疫政策漏洞百出，讓民眾無所適從，她也罕見「挺邁」表示，高雄防疫民調躍居全國之首，希望高雄市長陳其邁兼任中央流行疫情指揮中心指揮官，帶領全民挺過難關。

全國本土疫情連日破千例，22日更是暴增3766例本土個案，創下確診數新高，李雅靜痛批，中央失能的防疫政策，導致疫情持續擴大，「自主應變」的防疫政策，沒有準確防疫規範及指引，感覺根本已經放棄治療，要讓全民「自生自滅」，大家只能自求多福。

李雅靜表示，全國疫情各縣市遍地開花、無一倖免，確診人數呈現爆炸式的成長，已經明顯不可能達到病毒清零的狀況，但中央不明確指示是否與「病毒共存」，反而又自創「新台灣模式」，催眠全民「正常生活、積極防疫、穩健開放過正常生活」，這不禁讓她想問，每天破千例且遍地都是確診足跡，到底是要怎樣正常過生活？

李雅靜也罕見挺邁，認為「同島一命」沒有人可以置身事外，她們願意奉獻「精準防疫的公衛專家」陳其邁兼任中央流行疫情指揮中心指揮官，因為高雄的防疫民調躍居全國之首，相信陳其邁的公衛專業，絕對可以帶領全民挺過這次難關。