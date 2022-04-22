討論許久的《私立高級中等以上學校退場條例》，今(22)日在立法院三讀通過。教育部政務次長劉孟奇表示，教育部對此法的態度為「不得不立法、必須要立法、盡力立好法」共15個字，而基於規定，未來針對辦理不善的私校，設置改善期間為2年，逾期未改善命停招、停辦。

《私立高級中等以上學校退場條例》過關後，教育部也舉行記者會對外說明。

劉孟奇提到，此法從訂立到通過，歷經5年時間，而期間適逢少子化，了解有些學校經營困難，教育部對法條的態度為可簡單以15個字來說明，即「不得不立法、必須要立法、盡力立好法」。

考量到條例過關，社會團體會有不同見解，教育部指出，會維持學校停辦前校務正常運作，安置學生及協助教職員工轉職；設置私立高級中等以上學校退場基金，解決學校無法立即籌措資金之困境；規範學校賸餘財產歸屬，強化校產公共性。

至於作法上，劉孟奇強調，共有4大重點：

一、 建立專案輔導學校監督機制

（一）公開專案輔導學校名單。

（二）改善期間為2年，逾期未改善命停招、停辦。

（三）專輔期間主管機關加派專任教職員、學生、學者專家擔任董事；全面停招時由主管機關重組董事會。

二、 維護學生權益

（一）主管機關定期檢核專案輔導學校教學品質。

（二）學校停辦時主管機關分發學生至其他學校就讀；因轉學產生之額外費用，由退場基金補助。

三、 維護教職員工權益

（一）主管機關建置轉職媒合機制供教職員工運用。

（二）發給教職員工資遣、退休、離職慰助金。

（三）可申請退場基金墊付停辦前教職員工薪資等費用。

四、 強化私立學校公益性：學校解散清算後賸餘財產歸屬地方政府、或捐贈退場基金、中央機關或公立學校。

劉孟奇說，教育部感謝立法委員在審查過程時提供諸多寶貴意見，期盼條例通過後，能補足《私校法》未盡之處，完善退場機制，保障教職員生權益。