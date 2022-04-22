美股又領跌，台股22日開低震盪挫逾百點，外資也擴大賣超並匯出資金，拖累新台幣重返貶勢，終場收在29.26元兌1美元，創近19個月新低，貶值5.1分，台北外匯經紀公司成交量8.54億美元。

新台幣周步收周線，累計本周貶值1.42角或0.49％，周線已連五貶。外匯交易員指出，聯準會（Fed）主席鮑爾再放鷹，美股科技股帶頭挫，四大指數全墨，台股續回檔，最後下跌102點至17,025點，暫守住「萬七」，新台幣受累貶向29.3元價位。

外匯交易員表示，國內疫情更嚴峻，外資又啟動賣股匯出，賣超台股215億元並提款閃人，進口商也跟著買匯，加重新台幣跌勢。出口商雖進場拋匯，但力道不足，老大（央行）因此出手調節力穩匯率。

俄烏戰爭未緩，Fed鷹氣愈來愈強硬。外匯交易員認為，預料外資應是偏匯出居多，也代表新台幣就算短暫止跌走升，後勢還是偏弱格局不變，29元常態確立。