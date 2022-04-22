行政院主計總處22日公布3月失業率為3.66％，較2月上升0.01個百分點。經季節調整後失業率為3.70％，較上月上升0.03個百分點。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，這個月上升是轉換工作表現，也可以說年後轉職潮遞延到3月。

根據主計總處資料顯示，3月就業人數為1,144萬人，較上月減少1.8萬人或0.16％；3月失業人數為43.5萬人，較上月增加1,000人或0.19％。3月失業率3.66％，較上月上升0.01個百分點。勞動力參與率59.19％，較上月上升0.02個百分點。經調整季節變動因素後就業人數月減1.3萬人，失業人數月增3000人，失業率3.70％，月升0.03個百分點。

至於3月就業人數為1144萬人，較上月減少1.8萬人或0.16％；主要是因為15歲以上民間人口減少，其中工業服務部門減少8,000人，工業及農業部門分別減少6,000人及4,000人；與110年同月比較亦減8.1萬人或0.70％。1至3月就業人數平均為1,145萬8千人，較上年期減少6.3萬人或0.55％。

3月失業人數為43.5萬人，較上月增加1,000人或0.19％，其中因對原有工作不滿意而失業者及初次尋職失業者分別增加6,000人及1,000人；因工作場所業務緊縮或歇業而失業者則減7,000人；與上年同月比較，失業人數減少千人或0.91％；1至3月失業人數平均為43.3萬人，較上年同期減少7,000人或1.56％。

至於3月主要國家失業率，主計總處資料顯示，加拿大失業率5.3％，經季節調整後月降0.2個百分點，美國3.6％（-0.2），南韓2.7％（持平），我國季調後失業率3.70％（+0.03）。

至於3月失業率不降反升的原因，陳惠欣說，3月失業人數43.5萬人，失業率3.66％，失業人數增加是對原有工作不滿意，轉而尋職，增加6,000人。觀察這幾個月，工作場所業務緊縮而失業的部分是減少的，指標連續9個月下降，這個月失業率上升跟失業人數增加，都是轉換工作表現，失業情勢還是穩定的狀態。

陳惠欣坦言，對原有工作不滿意轉而去尋職，以往幅度不大，是正負2,000人，確實2月後有年後轉職潮，也有外界徵才活動陸續開跑，造成失業人數增加，等他們找到工作，失業率有望下降。

對於疫情升溫是否影響失業率，陳惠欣說，4月看起來生活一切如常，未來勞動市場變化會持續關。以以往經驗來看，年後會陸續找到工作，失業率會有一個下降，但對未來狀況，會持續密切關注。