1名人妻在丈夫手機LINE發現「隱藏聊天室」，裡頭全是丈夫與小三的對話，丈夫不但稱讚小三鎖骨很美「我很喜歡聞那邊」，還罵妻子內在有缺陷，早想離婚，甚至對小三說「你終究不是第三者，而是我娶了第三者」，暗示妻子也是第三者；人妻曝光13張對話圖喊「很抱歉我這個第三者耽誤了你們的幸福」。

正宮在臉書「爆廢公社」發表多張對話截圖，男子對小三說他的朋友都要他趕快離婚，小三則說羨慕正宮能夠做自己，男子則說從來沒有把她當玩具，「沒有一刻是不需要你」、「我好想帶你回家」，小三回「我沒有什麼人要」，男子說「我要」；之後小三提到「其實愛有很多種形式，不一定要是夫妻，情侶才是愛」，還一度自責地說若自己不在，男子與妻子可能還是好好的。

小三說羨慕正宮能夠做自己，男子則說從來沒有把她當玩具，「沒有一刻是不需要你」、「我好想帶你回家」，小三回「我沒有什麼人要」，男子說「我要」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

男子對小三說「你終究不是第三者，而是我娶了第三者」，暗示妻子當初也是第三者。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

後來數張截圖中，男子與小三的對話更是曖昧鹹濕，男子對小三說她洗完澡很性感，稱每次嘿咻時都會注意對方鎖骨，「我很喜歡聞鎖骨那邊」，而小三說其實男子的妻子很漂亮，男子則回「不會，（妻子）內在真的有缺陷，她的內在差妳差遠了，妳總合起來贏她」，甚至提到「你終究不是第三者，而是我娶了第三者」，暗示妻子當初也是第三者。

人妻曝光對話圖後發文說「很抱歉我這個第三者耽誤了你們的幸福，這段期間你對我的冷暴力、態度差我都感受到了」她說原本要答應離婚，但丈夫後來又求和；網友紛紛留言「爛的是妳老公，那女的一直放線收線讓妳老公處理，妳把該拿的財產請律師處理好」、「看起來那女的是職業的，放生吧！男的也沒什麼好留戀的」、「如果有小孩也好好思考怎麼安頓，放生他還給自己自由」。