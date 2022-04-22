基隆市長22日新冠確診居家醫療照護狀況。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

確診申請居家醫療照護QR CODE。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市實施新冠確診者居家醫療照護，22日累計共有152人接受評估，完成健康條件審查共99人、審核符合已入案共77人、條件不符合共22人；基隆市長林右昌強調，因應中央申請大塞車，基隆只能自己想辦法，首先推出自我申請快速通道，只要民眾收到確診通知，就能利用網路申請符合資格直接入案。

林右昌表示，民眾接受醫院篩檢收到確診通知，不用等到衛生局打電話疫調詢問意願，只要掃描市政府提供QR CODE就能在網路自行申請，在申請頁面上輸入所需資料，包含案號、居家隔離時間、居住地址、是否有同住者、聯絡資訊等，有不清楚或不瞭解問題，不用填也沒關係，符合資格就能直接入案。

林右昌強調，自我申請快速通道，希望讓民眾自我健康監控外，也能讓確診者縮短在家等待時間，預估可以減少1.5至2天等待期，心情上能獲得支持外，也能有最快服務，已經確診沒有在醫院收治，或到集中檢疫所病患，都可以上網提出申請，縮減大家等待時間，也節省醫療端工作負擔。

另一方面，基隆市提供居家照護病患血氧機監控身體狀況；林右昌說明，市政府已採購一千部血氧機，將會配發給居家照護病患，但家中已經有相同儀器病患，可以事先告知衛生局，把物資留給有需要民眾。林右昌補充，不論一般民眾或確診者有任何問題，都可撥打24小時專線2456-5861或2427-6154。