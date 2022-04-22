苗栗市長邱鎮軍（左）頒獎感謝永貞國小教務主任彭仁星撰寫苗栗（火旁）龍活動，獲選國小教科書內。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市（火旁）龍是苗栗客庄最具代表性的民俗活動，苗栗市公所自1998年恢復舉辦至今已24個年頭，成為每年元宵節客庄重要節慶活動之一，永貞國小教務主任彭仁星特別費心撰寫，獲選國小4年級教科書內，苗栗市長邱鎮軍22日頒獎感謝彭仁星的用心，將這個重要的苗栗文化活動讓全國小朋友都能認識。

苗栗（火旁）龍是苗栗市最具代表性的民俗活動，所有現場看過苗栗（火旁）龍的人，都會為那活靈活現的神龍穿梭煙霧中，與震攝人心的爆竹聲響畫面所感動。

頭份市永貞國小教務主任彭仁星，身兼學校女籃隊教練，彭仁星教學方式極富創意且生動，帶領學童輕鬆有趣的學習課業，深獲家長們的支持與學生的愛戴。

年前，南一書局邀請彭仁星創作1篇有關苗栗縣文化資產為主題的文章，基於愛苗栗的心，決定選用苗栗「（火旁）龍」為素材，加上永貞女籃特色，經過田調、取材、設計、撰寫、繪圖及審核，耗時一年時間交出，獲得南一書局選入全國課本，這篇課文是在111學年度下學期編入4年級國語第1課，出版商搭配課程也製作了桌遊遊戲，以寓教於樂的方式吸引全國孩童更了解火旁龍這個客家傳統慶典，教學時間點正好就是接近元宵節慶（火旁）龍活動，歡迎可以直接來到苗栗共襄盛舉。

為了感謝彭仁星主動向全國學童推介苗栗（火旁）龍，苗栗市長邱鎮軍22日特別頒獎感謝彭仁星。邱鎮軍說，由衷感謝彭仁星致力推廣苗栗（火旁）龍，紮根客家文化，讓全國小學的師生及家長都能藉此認識苗栗（火旁）龍文化。