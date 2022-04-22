〈私立高級中等以上學校退場條例〉今(22)日在立法院三讀通過，全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）表示，憂喜參半，不過特別呼籲在校產處理上，應確實監督私校財產的變動，避免禿鷹橫行，確保教育資源用於全民。

針對〈私立高級中等以上學校退場條例〉過關，全教總表達2點肯定，2點遺憾：

在肯定部分，全教總首先提到，在專案輔導、停辦階段加入教職員及公正人士擔任董事，強化了辦學的監督。再者則是對於教職員的資遣、退休、離職權益有退場基金的保障，並給予慰助金。

至於遺憾方面，全教總認為，第一是未能由行政院層級組成處理小組，將來在退場私校校產的處理恐怕會產生許多問題。第二則是仍准予專輔學校轉型、改制、改辦，仍留一個脫產的後門，將會是亂象叢生的源頭。

全教總強調，期待教育部能夠本於教育公共化的基本精神，在保障教職員及學生權益的前提下，確實依據條例來執行退場。特別是在校產處理上，應確實監督私校財產的變動，避免禿鷹橫行，確保教育資源用於全民。