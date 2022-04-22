星座專家白瑜2年前接受媒體專訪，爆料與張姓前夫認識13年期間，男方習慣性偷吃，且愛找不同類型的女生，被張男一狀告上法院。刑事部分，白女被依加重誹謗罪判處拘役25日，台北地院22日就張男民事求償部分，判處白女賠償20萬元。可上訴。

張、白兩人是在2006年結婚，2014年離婚。2020年6月間白女接受媒體專訪，同年8月又在另個星座節目中指稱「結婚當天抓老公外遇」、「習慣性尋找不同女生」。事後張男用LINE質問白女為何要在對媒體做出不實言論，並發出存證信函要求撤下相關報導，白女依然不為所動。

張男提告主張，自己非公眾人物，白女言論涉及個人隱私且與公共利益無關，嚴重侵害他名譽權。白女則辯稱，她確實在兩人婚姻期間，多次發現張男與多名女生曖昧，更被公司同事目擊和女性助理雨中約會、摟腰、撐傘、共餐，並提出張男悔過書佐證。

法官認為，白瑜雖未指名道姓，但明確表示所指對象為前夫，並透露前夫職業、年紀和近況，一般人可輕易特定出張男身分。此外，白女言論重點在於張男的偷吃、外遇行徑，足以使外界對男方產生婚姻不忠的負面形象，貶損其名譽，這部分白女又無法舉證所言為真，認定她侵害張男名譽權應賠償20萬元。